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РИА Новости

Умер актер из "Невезучих" Мишель Омон

19:55 29.08.2019
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© AFP 2019 / Pierre Verdy Актер Мишель Омон
Актер Мишель Омон
© AFP 2019 / Pierre Verdy
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французский актер театра и кино Мишель Омон умер в ночь с 28 на 29 августа на 83-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Fiagro со ссылкой на художницу по костюмам Паскаль Бордэ, работавшую с артистом.
Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Актер известен своими ролями в таких фильмах как "Невезучие", "Папаши" и "Граф Монте-Кристо". Всего на его счету участие в более чем 150 фильмах.
Он был почетным членом театра "Комеди Франсез", в котором более 200 раз играл в пьесе "Скупой, или Школа лжи".
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Франция
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