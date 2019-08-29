Умер актер из "Невезучих" Мишель Омон

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французский актер театра и кино Мишель Омон умер в ночь с 28 на 29 августа на 83-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Fiagro со ссылкой на художницу по костюмам Паскаль Бордэ, работавшую с артистом.
Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Актер известен своими ролями в таких фильмах как "Невезучие", "Папаши" и "Граф Монте-Кристо". Всего на его счету участие в более чем 150 фильмах.
Он был почетным членом театра "Комеди Франсез", в котором более 200 раз играл в пьесе "Скупой, или Школа лжи".