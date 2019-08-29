Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетную задачу ведомства

"Наш внешнеполитический приоритет, задание номер один – возобновление мира на востоке", - заявил Пристайко в ходе заседания Рады, добавив, что важно и "возвращение Крыма".

Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Парламент назначил замглавы офиса президента премьер-министром. Верховная рада на первом же заседании намерена утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".