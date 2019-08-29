Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T19:40Z
https://ria.ru/20190829/1558052794.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155804/37/1558043764_0:53:1000:616_1036x0_80_0_0_bfe2d6f349be75f9cad8fb75c222bc9e.jpg
РИА Новости

Кандидат на пост главы МИД Украины назвал приоритетную задачу ведомства

19:06 29.08.2019 (обновлено: 19:40 29.08.2019)
178
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Кандидат на пост министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал возобновление мира в Донбассе приоритетом внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Пристайко главой МИД страны.
"Наш внешнеполитический приоритет, задание номер один – возобновление мира на востоке", - заявил Пристайко в ходе заседания Рады, добавив, что важно и "возвращение Крыма".
Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Парламент назначил замглавы офиса президента премьер-министром. Верховная рада на первом же заседании намерена утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 17:03РИА Новости
Зеленский делает ставку на лояльность, считает эксперт
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
122000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеДНРВадим ПристайкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
РИА
Новости
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Вадим Пристайко
Кандидат на пост главы МИД Украины назвал Россию "агрессором"
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
В Совете Европы отреагировали на решение России выплатить долг по взносам
Лента
новостей
Вадим Пристайко
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Вадим Пристайко
Кандидат на пост главы МИД Украины выступил за интеграцию с ЕС и НАТО
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму заявили, что Зеленский поставил перед Радой "дурацкую задачу"
Алексей Гончарук
Партия Бойко не поддержала назначение Гончарука премьером Украины
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян отказался участвовать в мероприятиях к 1 сентября в Польше
Машина Следственного комитета РФ
В Башкирии проверят причастность родителей к пропаже маленького мальчика
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Рада назначила глав МИД и Минобороны Украины
Андрей Загороднюк
Главой Минобороны Украины стал советник президента Загороднюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния