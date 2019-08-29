Спасатели эвакуировали с Эльбруса туристов из Германии, которым стало плохо

ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Германии, которым стало плохо, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Сегодня поступила информация о том, что в Эльбрусском районе, на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, выше скал Пастухова, двум туристам из Германии стало плохо (признаки горной болезни). Альпинисты регистрировали свой маршрут в МЧС России", - говорится в сообщении.