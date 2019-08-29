Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T19:36Z
https://ria.ru/20190829/1558052660.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151007/22/1510072265_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4184230422610733776bb42e4d222dfe.jpg
РИА Новости
Туризм

Спасатели эвакуировали с Эльбруса туристов из Германии, которым стало плохо

19:36 29.08.2019
1281
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 29 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Германии, которым стало плохо, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Сегодня поступила информация о том, что в Эльбрусском районе, на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, выше скал Пастухова, двум туристам из Германии стало плохо (признаки горной болезни). Альпинисты регистрировали свой маршрут в МЧС России", - говорится в сообщении.
По состоянию на 18.30, поисково-спасательные работы полностью завершены, отмечает ведомство.
"Альпинистам помогли спуститься до поселка Терскол, где от дальнейшей помощи они отказались", - добавили в ГУ МЧС.
Группа альпинистов на пути восхождения на Эльбрус
12 августа, 08:00Туризм
Подняться на гору, спуститься и выжить. Как покорить Эльбрус и Гималаи
710001
ТуризмТуризмтуристыЭльбрусНовости - ТуризмКабардино-Балкария
Рекомендуем
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
РИА
Новости
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Лента
новостей
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
В Совете Европы отреагировали на решение России выплатить долг по взносам
Машина Следственного комитета РФ
В Башкирии проверят причастность родителей к пропаже маленького мальчика
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне" в Сочи
Бурый медведь
Нападение медведей на американцев попало на видео
Новые вагоны купе для РЖД
Эксперты выяснили, почему россияне выбирают верхние полки в поездах
Регистратура
В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Вулкан Стромболи в Тирренском море
В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой
09:06В Приморье после схода селя восстановили движение поездов
09:03Рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Таджикистан после посадки в "Кольцово"
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
Лента новостейМолния