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РИА Новости

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

19:33 29.08.2019 (обновлено: 20:33 29.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли, пятеро получили ранения в результате минометного обстрела украинских силовиков, сообщил представитель ведомства.
Он отметил, что прицельные удары в 18:30 нанесли с позиций 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
"Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибра 120 миллиметров", — добавил представитель Народной милиции.
В свою очередь, в пресс-службе штаба Операции объединенных сил ВСУ сообщили, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Больно читать такие печальные новости... Фашисты не соблюдают никакие договоренности, так зачем ополченцам их соблюдать? Я ни разу не видел разрушений в населенных пунктах, занятых всу, их нет или нам их не показывают? Если их нет, то как же лицемерны все, кто поддерживает Киевский режим!!!
29 августа, 21:33
sstveselovskij
1610011
А ведь многие из так называемых Вами "бандитами" по национальности Украинцы. Проведите перепись, и может тогда поймёте что натворили за последние года "самостийности".
29 августа, 21:46
АААлекс. А.
900110
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