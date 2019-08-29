Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли, пятеро получили ранения в результате минометного обстрела украинских силовиков, сообщил представитель ведомства.
Он отметил, что прицельные удары в 18:30 нанесли с позиций 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
"Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибра 120 миллиметров", — добавил представитель Народной милиции.
В свою очередь, в пресс-службе штаба Операции объединенных сил ВСУ сообщили, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru