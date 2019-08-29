Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в первом полугодии выросла в 1,9 раза

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,03 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла на 10%, до 21,2 миллиарда рублей. Операционные расходы выросли также на 10%, до 18,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 2,762 миллиарда рублей, что на 71% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Краткосрочные заемные средства компании по итогам отчетного периода составили 7,768 миллиарда рублей, что превышает показатель на конец 2018 года на 4,2%.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье. Общая установленная электрическая мощность составляет 2,56 ГВт, тепловая мощность - 9,33 тысячи Гкал.ч.