Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в первом полугодии выросла в 1,9 раза

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,03 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 10%, до 21,2 миллиарда рублей. Операционные расходы выросли также на 10%, до 18,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 2,762 миллиарда рублей, что на 71% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Краткосрочные заемные средства компании по итогам отчетного периода составили 7,768 миллиарда рублей, что превышает показатель на конец 2018 года на 4,2%.