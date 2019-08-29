Число беженцев из Венесуэлы в мире возросло до 4,3 миллионов человек

ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 миллиона человек и продолжает расти, говорится в заявлении спецпредставителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайна.

"На данный момент не видно конца этого массового движения людей, в том числе растущее число уязвимых, многие из которых нуждаются в международной защите, а также тех, кто нуждается в доступе к базовым услугам и возможностям трудоустройства", - заявил он.