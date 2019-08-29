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РИА Новости

Число беженцев из Венесуэлы в мире возросло до 4,3 миллионов человек

19:27 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. 30 апреля 2019
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. 30 апреля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. 30 апреля 2019. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 миллиона человек и продолжает расти, говорится в заявлении спецпредставителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайна.
"На данный момент не видно конца этого массового движения людей, в том числе растущее число уязвимых, многие из которых нуждаются в международной защите, а также тех, кто нуждается в доступе к базовым услугам и возможностям трудоустройства", - заявил он.
По словам Стайна, больше всего беженцев из Венесуэлы направляется в страны Латинской Америки и Карибского бассейна. При этом возможности данных государств по приему беженцев уже на исходе. В этой связи спецпредставитель УВКБ и МОМ призвал страны региона не закрывать свои границы и продолжать предоставлять убежище нуждающимся людям.
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцевВенесуэлаВ мире
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