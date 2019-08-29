Депутаты оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Переход к 12-часовой рабочей неделе реален в долгосрочной перспективе, а сокращение продолжительности рабочего дня - историческая неизбежность, считают опрошенные РИА Новости депутаты Госдумы.

Основатель компании Alibaba Group Джек Ма заявил в четверг на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что в ближайшие 10-20 лет искусственный интеллект во многом заменит человека, и в перспективе люди должны работать "три дня в неделю, каждый день по четыре часа". Также он затронул тему реформирования системы образования. Он отметил, что все страны должны сосредоточиться на реформе образования, которая позволит людям найти работу в условиях меньшей занятости.

"Он (переход к 12-часовой рабочей неделе - ред.) реален в достаточно пролонгированной перспективе. Это не значит, что завтра будет все. Будет в ближайшие 5-10 лет, где-то раньше. Но мы должны не выпадать из цивилизации. Мы должны отдых превратить в творческую сферу, чтобы нам (отдых) был не лежанием на диване", - сказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Парламентарий добавил, что человеческий труд, интеллектуальная работа и творческий подход останутся востребованными, несмотря на развитие искусственного интеллекта.

Сокращение продолжительности рабочего дня - историческая неизбежность, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Не думаю, что мы в одночасье сможем прыгнуть в реальность, где рабочая неделя составляет всего 10-12 часов. Хорошо, что правительство задумывается о балансе труда и отдыха уже сейчас, - уверен, что в обозримом будущем "пятница" будет начинаться уже в четверг и отдыхать мы все сможем по три дня", - пояснил он.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) солидарен с Джеком Ма в части реформирования системы образования.

"Безусловно, нужно менять систему образования. Система образования должна иметь творческий подход. Когда вместо того, чтобы выполнять задания, писать контрольные или что-то еще, человек мог сам что-то создать", - считает депутат.