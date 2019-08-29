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РИА Новости

Новый глава СБУ назвал своей задачей реформирование ведомства

19:25 29.08.2019 (обновлено: 21:13 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Иван Баканов
Иван Баканов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Новый глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что видит своей задачей реформирование и демилитаризацию ведомства.
Парламент Украины в четверг назначил Баканова, который занимал должность первого замглавы СБУ, председателем этого ведомства.
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"Мы все должны реформироваться, в том числе СБУ... Кроме того, от нас все требуют демилитаризации, наши международные партнеры в первую очередь. Для нас это не требование, для нас это мечта, потому что если мы демилитаризируемся, это будет значить только одно - в нашей стране наступил мир", - сказал он в Верховной раде.
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