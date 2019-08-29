Новый глава СБУ назвал своей задачей реформирование ведомства

"Мы все должны реформироваться, в том числе СБУ... Кроме того, от нас все требуют демилитаризации, наши международные партнеры в первую очередь. Для нас это не требование, для нас это мечта, потому что если мы демилитаризируемся, это будет значить только одно - в нашей стране наступил мир", - сказал он в Верховной раде.