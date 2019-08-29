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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза

19:25 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,216 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Выручка за отчетный период выросла на 3,3% и составила 202,377 миллиарда рублей. Консолидированная EBITDA составила 37 миллиардов рублей, что на 23% больше аналогичного показателя 2018 года.
Как поясняет компания, основной рост показателей произошел за счет прочих доходов в операционной деятельности и увеличения продаж электрической энергии.

"Как правило, результаты первого полугодия всегда выглядят несколько ярче итоговых по году, но можно уверенно констатировать, что группа демонстрирует сильную динамику финансовых показателей. Оптимизация издержек при наращивании эффективности операционной деятельности – это тот путь, по которому мы намерены развиваться и в дальнейшем, повышая качество обслуживания клиентов", - отметил председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер.

Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. В состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсЭкономика
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