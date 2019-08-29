Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе

"Если процесс (урегулирования в Донбассе – ред.) пойдет дальше, будем искать и думать над следующими шагами, над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведении выборов, амнистии, снятия торговых ограничений, возобновления полного контроля над нашей границей. Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска (минских соглашений - ред.). Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок", - заявил Пристайко в ходе заседания Рады.