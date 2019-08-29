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РИА Новости

Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе

19:07 29.08.2019 (обновлено: 01:38 30.08.2019)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
"Если процесс (урегулирования в Донбассе – ред.) пойдет дальше, будем искать и думать над следующими шагами, над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведении выборов, амнистии, снятия торговых ограничений, возобновления полного контроля над нашей границей. Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска (минских соглашений - ред.). Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок", - заявил Пристайко в ходе заседания Рады.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассМИД УкраиныУкраинаВ мире
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Слепой сказал посмотрим))) Но Донбасс никогда не простит тех кто убивал их!!!
29 августа, 21:23
Сергей Николаевич
6100304
Что-то подсказывает, что этот "дипломат" уж точно не будет интересоваться мнением жителей Донбасса, граждан ДНР и ЛНР.
29 августа, 19:28
ВРВиктор Ростов
4100002
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