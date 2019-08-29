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РИА Новости
Культура

В Пермском театре не исключают уход Курентзиса из Дягилевского фестиваля

19:09 29.08.2019 (обновлено: 20:45 29.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Теодор Курентзис может покинуть пост руководителя Дягилевского фестиваля, если пермские власти не согласятся с его условиями для продолжения работы на музыкальном форуме, заявил журналистам на пресс-конференции в четверг исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.
"Мы бы очень хотели, чтобы художественным руководителем Дягилевского фестиваля был Теодор Курентзис. Я, во всяком случае, готов заключить с ним контракт хоть сегодня. Но вопрос заключается в том, что есть пожелания маэстро", - пояснил Борисов.
По его словам, Курентзис хочет заключить контракт не с театром, а напрямую с краевым министерством культуры. "Аргументом для этого является то, что поскольку Дягилевский фестиваль хоть и неотъемлемая часть театра, но он задействует разные площадки. Не секрет, что маэстро хотел бы, чтобы резиденцией Дягилевского фестиваля стал ДК имени Солдатова, который ему очень импонирует", - пояснил Борисов.
Помимо этого, по данным Борисова, остается открытым вопрос, с кем будет подписан обговариваемый контракт - с Курентзисом "как с физическим лицом, либо с фондом MusicAeterna, либо с какими-то другими структурами, имеющими отношение к маэстро".
В то же время он отметил, что сам Курентзис к предстоящему фестивалю готовится. "На самом деле работа идет. У Теодора она спорится, у него есть очень много идей по новым постановкам и по симфоническим концертам", - резюмировал Борисов.
В конце июня стало известно, что Курентзис прекращает свою работу в Пермском театре оперы и балета, но остается худруком международного Дягилевского фестиваля, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Дирижер Теодор Курентзис
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КультураТеатрНовости культурыТеодор КурентзисПермь
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