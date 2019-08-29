В Пермском театре не исключают уход Курентзиса из Дягилевского фестиваля

ПЕРМЬ, 29 авг - РИА Новости. Теодор Курентзис может покинуть пост руководителя Дягилевского фестиваля, если пермские власти не согласятся с его условиями для продолжения работы на музыкальном форуме, заявил журналистам на пресс-конференции в четверг исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.

"Мы бы очень хотели, чтобы художественным руководителем Дягилевского фестиваля был Теодор Курентзис. Я, во всяком случае, готов заключить с ним контракт хоть сегодня. Но вопрос заключается в том, что есть пожелания маэстро", - пояснил Борисов.

По его словам, Курентзис хочет заключить контракт не с театром, а напрямую с краевым министерством культуры. "Аргументом для этого является то, что поскольку Дягилевский фестиваль хоть и неотъемлемая часть театра, но он задействует разные площадки. Не секрет, что маэстро хотел бы, чтобы резиденцией Дягилевского фестиваля стал ДК имени Солдатова, который ему очень импонирует", - пояснил Борисов.

Помимо этого, по данным Борисова, остается открытым вопрос, с кем будет подписан обговариваемый контракт - с Курентзисом "как с физическим лицом, либо с фондом MusicAeterna, либо с какими-то другими структурами, имеющими отношение к маэстро".

В то же время он отметил, что сам Курентзис к предстоящему фестивалю готовится. "На самом деле работа идет. У Теодора она спорится, у него есть очень много идей по новым постановкам и по симфоническим концертам", - резюмировал Борисов.