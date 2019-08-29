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РИА Новости

Кандидат на пост главы МИД Украины выступил за интеграцию с ЕС и НАТО

18:54 29.08.2019 (обновлено: 19:03 29.08.2019)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Кандидат на пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что курс страны в ЕС и НАТО остается неизменным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Пристайко главой МИД страны.
"Объявленные президентом Зеленским остаются без изменений - ЕС и НАТО. Тут все довольно понятно - есть домашняя работа, которую нужно выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, точнее, одного принятого решения", - заявил Пристайко во время выступления в Раде.
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