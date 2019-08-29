Кандидат на пост главы МИД Украины выступил за интеграцию с ЕС и НАТО

"Объявленные президентом Зеленским остаются без изменений - ЕС и НАТО. Тут все довольно понятно - есть домашняя работа, которую нужно выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, точнее, одного принятого решения", - заявил Пристайко во время выступления в Раде.