Кандидат на пост главы МИД Украины выступил за интеграцию с ЕС и НАТО

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Кандидат на пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что курс страны в ЕС и НАТО остается неизменным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить Пристайко главой МИД страны.
"Объявленные президентом Зеленским остаются без изменений - ЕС и НАТО. Тут все довольно понятно - есть домашняя работа, которую нужно выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, точнее, одного принятого решения", - заявил Пристайко во время выступления в Раде.