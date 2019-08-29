Лукашенко передал через Болтона подарки Трампу, сообщили СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019

© BelTA / Nikolai Petrov Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в четверг в Минске с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном передал ему подарки для американского лидера и его жены, а также признался, что "болел" за Дональда Трампа на выборах.

Как сообщает Sputnik Беларусь , Лукашенко передал Трампу кортик, а Мелании — скатерть и салфетки из белорусского льна.

Самому Болтону белорусский президент подарил сладости без сахара, включая эксклюзивный набор шоколада, созданный к прошедшим в июне в Минске Европейским играм, альбом фотографий архитектурных памятников Белоруссии и предметов декоративно-прикладного искусства. "Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь", - пояснил белорусский лидер.