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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Епархия считает незаконным задержание противницы работы Покраса Лампаса

18:47 29.08.2019
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© Фото : 19tonesПокрас Лампас создал самую большую каллиграфию в мире
Покрас Лампас создал самую большую каллиграфию в мире
© Фото : 19tones
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Задержание православной активистки Оксаны Ивановой, которой вменяется организация митинга против восстановления работы стрит-арт художника Покраса Лампаса, было незаконным, считает советник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла по юридическим вопросам иерей Виктор Явич.
В четверг суд вернул полиции административное дело в отношении православной активистки Оксаны Ивановой. Ей инкриминируется часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) из-за акции против восстановления работы стрит-арт художника Покраса Лампаса "Супрематический крест", которая прошла в воскресенье, 25 августа, на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.
"Остается фактом то, что Оксана Иванова была задержана незаконно. Никакого митинга не было. Те люди, которые выкрикивали угрозы, пришли позднее и не являются прихожанами храмов", – сказал Явич журналистам.
Как отметил советник митрополита, судья, рассмотрев материалы, единолично вынес определение о том, что они не достаточны для вынесения судебного акта по этому делу, в том числе не установлен субъект, не доказано, что Иванова была организатором незаконного собрания, само событие, по словам Явича, также не установлено.
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
26 августа, 15:33Культура
В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса
В екатеринбургской епархии уточнили, что на заседании суда в четверг также присутствовал митрополит Кирилл, "поскольку был обеспокоен ситуацией, переживал, чтобы не совершилась несправедливость в отношении многодетной матери, прихожанки одного из храмов митрополии".
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
Он должен был прибыть для этого в Екатеринбург 26 августа, но накануне его визита верующие активисты, в том числе Иванова, вышли на Площадь первой пятилетки, выступая против реконструкции "Супрематического креста", из-за чего художник отложил визит. Позже организаторы фестиваля "Стенограффия" сообщили, что решили убрать из работы Лампаса крест, который вызвал недовольство.
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Религия и мировоззрениеЕкатеринбургрелигия
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