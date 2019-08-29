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РИА Новости

В Башкирии проверят причастность родителей к пропаже маленького мальчика

18:45 29.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 29 авг – РИА Новости. Следствие проверяет различные версии пропажи годовалого мальчика в Башкирии, который исчез из колыбели, в том числе проверяют причастность родителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Во вторник в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее годовалый ребенок пропал. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми – 1 и 5 лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. В поисках ребенка участвуют порядка ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.
"Следствие рассматривает различные версии пропажи мальчика. Конечно, в таких случаях проверяют и родителей на причастность пропажи ребенка. Следствию сейчас невыгодно раскрывать все подробности расследования, потому что это может помещать работе", - сказал РИА Новости источник.
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