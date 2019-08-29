В Башкирии проверят причастность родителей к пропаже маленького мальчика

УФА, 29 авг – РИА Новости. Следствие проверяет различные версии пропажи годовалого мальчика в Башкирии, который исчез из колыбели, в том числе проверяют причастность родителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Во вторник в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее годовалый ребенок пропал. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми – 1 и 5 лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. В поисках ребенка участвуют порядка ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.