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РИА Новости
Культура

Альмодовар рассказал, что почетный "Золотой лев" спасет его от одиночества

18:45 29.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВЕНЕЦИЯ, 29 авг — РИА Новости. Испанский режиссер Педро Альмодовар, которому в четверг вручили почетного "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале, поблагодарил организаторов смотра за оказанную честь и отметил, что полученная награда спасет его от одиночества в любой момент.
Международный Венецианский кинофестиваль открылся на итальянском острове Лидо накануне вечером. Он продлится до 7 сентября. В четверг Педро Альмодовару вручили почетного "Золотого льва" за выдающиеся режиссерские заслуги.
"Венеция крестила меня как международного кинематографиста: впервые я в качестве режиссера покинул Испанию в 1983 году, чтобы представить здесь свой фильм "Нескромное обаяние порока". У меня сохранились невероятные воспоминания о том времени", - сказал Альмодовар.
Он отметил, что в Италии чувствует себя как дома, поскольку эта страна во многом похожа на его родину, особенно в том, что касается любви к авторскому кинематографу. По словам Альмодовара, присуждение награды стало для него неожиданностью, ведь ее получение ставит его в один ряд с такими выдающимися режиссерами, как Луис Бунюэль, Микеланджело Антониони, Роберто Росселини, которых, как ему кажется, он пока не достоин.
"Я режиссер по призванию — еще в детстве я решил, что в этом и состоит моя жизненная цель: очаровывать людей, рассказывать им истории. Кинематограф был и остается моей жизнью, я не могу представить себя без того, чтобы снимать кино", — добавил лауреат.
Альмодовар признался, что никогда не пытался изменить мир, но всегда хотел объяснить свой собственный мир с помощью кино. "В моем мире люди страдают, но они умеют радоваться, несмотря ни на что, они страстные, преданные, щедрые, с невероятной способностью противостоять всему, но при этом хрупкие и уязвимые, они обладают твердым моральным ориентиром. Я дал им ту же свободу, которой наслаждаюсь сам", — пояснил он.
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Режиссер поблагодарил всех, с кем ему довелось поработать за годы творчества, а также выразил признательность организаторам смотра. "Я хочу еще раз поблагодарить Венецианский кинофестиваль за оказанную честь: теперь я никогда не буду одинок — этот лев составит мне компанию", — заключил кинематографист.
76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
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Перья, блестки, красота. Как открылся Венецианский кинофестиваль
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КультураПедро АльмодоварИталияВенеция
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