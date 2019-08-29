Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T18:33Z
https://ria.ru/20190829/1558049632.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1036x0_80_0_0_980a85731b4778764096f4836a2b609f.jpg
РИА Новости

Пашинян отказался участвовать в мероприятиях к 1 сентября в Польше

18:33 29.08.2019
20762
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, исходя из программы зарубежных визитов и приоритетов внутренней политики, сказал в четверг глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, а также страны Восточного партнерства. Белоруссию на памятных мероприятиях в Варшаве будет представлять посол республики в Польше, хотя соответствующее приглашение было направлено в адрес белорусского президента Александра Лукашенко.
"Здесь вопрос не отказа. Это выражение суверенитета. Мы не отклоняли. У премьер-министра есть своя программа визитов, приоритеты внутренней политики, и когда мы сопоставляем, нам надо решить эти вопросы, касающиеся визитов, внешней политики и внутренних приоритетов. Исходя из этого мы так и поступили", - сказал Мнацаканян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:53РИА Новости
В Совфеде оценили отказ Лукашенко ехать в Польшу
По его словам, вопрос, связанный со Второй мировой войной, принципиальный для Армении. "В случае со Второй мировой войной мы представляем страну, которая была непосредственно в нее вовлечена... Естественно, у нас есть чувствительное отношение к этому вопросу на разных площадках", - сказал министр.
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что премьер не примет участие не только в мероприятиях к 80-летию Второй мировой войны, но и в экономическом форуме в Польше.
308531411
Обсудить 5
Зограб МнацаканянНикол ПашинянАлександр ЛукашенкоМИД АрменииНАТОЕвросоюзПольшаБелоруссияРоссияАрменияВ мире
Популярные комментарии
Не думаю, что это огорчит хотя бы одного человека.
29 августа, 20:01
IIfifay
0010012
Оказывается, наш человек.
29 августа, 19:45
Владимир Ф. Быченков
1200000
Рекомендуем
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Лента
новостей
Ученики гимназии
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
В Совете Европы отреагировали на решение России выплатить долг по взносам
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Скворцова сообщила о здоровье врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Петр Порошенко
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Операция
СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния