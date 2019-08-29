Пашинян отказался участвовать в мероприятиях к 1 сентября в Польше

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, исходя из программы зарубежных визитов и приоритетов внутренней политики, сказал в четверг глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, а также страны Восточного партнерства. Белоруссию на памятных мероприятиях в Варшаве будет представлять посол республики в Польше, хотя соответствующее приглашение было направлено в адрес белорусского президента Александра Лукашенко.

"Здесь вопрос не отказа. Это выражение суверенитета. Мы не отклоняли. У премьер-министра есть своя программа визитов, приоритеты внутренней политики, и когда мы сопоставляем, нам надо решить эти вопросы, касающиеся визитов, внешней политики и внутренних приоритетов. Исходя из этого мы так и поступили", - сказал Мнацаканян.

По его словам, вопрос, связанный со Второй мировой войной, принципиальный для Армении. "В случае со Второй мировой войной мы представляем страну, которая была непосредственно в нее вовлечена... Естественно, у нас есть чувствительное отношение к этому вопросу на разных площадках", - сказал министр.