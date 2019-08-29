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РИА Новости

Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России

18:33 29.08.2019 (обновлено: 00:44 30.08.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.

"Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России. Для этого нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции", — отметила она.

Кроме того, Зурабишвили обвинила Россию в "ежедневных провокациях".
"Она (Россия. — Прим. ред.) играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания — стабильность, демократию и европейский путь", — сказала грузинский лидер.
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Накануне в интервью Euronews Зурабишвили заявила, что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по ее словам, Россия должна понять, что диалог не должен "строиться на принуждении".
В июне этого года отношения между странами обострились после того, как Тбилиси захлестнули акции протеста против участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Москву "врагом" и заявила, что Кремлю выгоден общественный раскол в Грузии. После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. Новые санкции вызвали значительное снижение турпотока в страну, а национальная валюта обновила исторический минимум.
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9185812662382
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Саломе ЗурабишвилиРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да-да, согласны - уменьшайте, а мы вам поможем - запретим ваши вина, боржоми, мандарины и прочее, закроем границу и введём визовый режим. Нам не сложно, а вам приятно, да ? Ну а потом к вам толпой повалят европейские туристы, которые только и мечтают о поездке в Грузию вместо Мальдив. Они будут радостно пить ваши вина, прихлёбывать баржоми и закусывать мандаринами, ага-ага...
29 августа, 19:08
Northern F0x
4725414114
То она собирается "возобновлять контакты" с Россией, то хочет "двигаться в западном направлении"... Как в том анекдоте: "Учёные наконец выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала".
29 августа, 19:17
ВВольдемар
356902024
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