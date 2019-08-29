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РИА Новости

В Совете Европы отреагировали на решение России выплатить долг по взносам

18:33 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТабличка возле Дворца Европы в Страсбурге
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Решение России возобновить выплаты в бюджет Совета Европы означает для Страсбурга завершение антикризисных мер и возвращение к ранее планируемому бюджету, сообщил РИА новости пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген.
В четверг стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД России подтвердили эту информацию.
Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию, Хольтген указал, что "возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее".
В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
Россия - один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Тогда же она заплатила взнос в 33 миллиона евро за 2019 год.
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МИД РФСовет ЕвропыЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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Позорище.Противно.
29 августа, 18:41
Иван Петров
1600020
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