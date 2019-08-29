Министр обороны Армении встретился с делегацией российской военной полиции

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил в четверг вопросы сотрудничества с членами делегации, возглавляемой заместителем начальника главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом, сообщили в пресс-служб армянского ведомства.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия и перспективы совместной деятельности, а также развития сотрудничества между военной полицией Армении и РФ", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Накануне делегация военной полиции РФ посетила российскую военную базу в Гюмри, ознакомилась с организацией обеспечения безопасности соединения подразделениями военной полиции, жизнью и бытом военнослужащих в военном городке "Большая Крепость".