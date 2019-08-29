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РИА Новости

Министр обороны Армении встретился с делегацией российской военной полиции

18:31 29.08.2019
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил в четверг вопросы сотрудничества с членами делегации, возглавляемой заместителем начальника главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом, сообщили в пресс-служб армянского ведомства.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия и перспективы совместной деятельности, а также развития сотрудничества между военной полицией Армении и РФ", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Накануне делегация военной полиции РФ посетила российскую военную базу в Гюмри, ознакомилась с организацией обеспечения безопасности соединения подразделениями военной полиции, жизнью и бытом военнослужащих в военном городке "Большая Крепость".
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Давид ТоноянЕреванРоссияАрменияВ мире
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