Иракское ополчение заявило о ликвидации одного из главарей ИГ*

БАГДАД, 29 авг – РИА Новости. Силы иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" ликвидировали одного из главарей террористов в провинции Анбар на западе страны и захватили в плен шестерых его сообщников, говорится в опубликованном на сайте "аль-Хашд аш-Шааби" в четверг заявлении.

"В ходе спецоперации удалось ликвидировать террориста Абд ас-Саляма Хаммуда, занимавшего пост так называемого "наместника Багдада" в террористической организации "Исламское государство"*, - сообщается в заявлении. В плен захвачены шестеро из числа его охранников. Один из сообщников в ходе операции был ранен, после чего привел в действие находившееся при нем взрывное устройство, уточняется в заявлении.

Тела ликвидированных в ходе спецоперации боевиков направлены на опознание.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большей части подобных акций.