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РИА Новости

Иракское ополчение заявило о ликвидации одного из главарей ИГ*

18:29 29.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкМосул, Ирак
Мосул, Ирак
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Мосул, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 29 авг – РИА Новости. Силы иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" ликвидировали одного из главарей террористов в провинции Анбар на западе страны и захватили в плен шестерых его сообщников, говорится в опубликованном на сайте "аль-Хашд аш-Шааби" в четверг заявлении.
"В ходе спецоперации удалось ликвидировать террориста Абд ас-Саляма Хаммуда, занимавшего пост так называемого "наместника Багдада" в террористической организации "Исламское государство"*, - сообщается в заявлении. В плен захвачены шестеро из числа его охранников. Один из сообщников в ходе операции был ранен, после чего привел в действие находившееся при нем взрывное устройство, уточняется в заявлении.
Иракские военные
27 августа, 02:35РИА Новости
Пентагон опроверг вовлеченность в последние атаки в Ираке
Тела ликвидированных в ходе спецоперации боевиков направлены на опознание.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большей части подобных акций.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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