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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ отреагировали на обсуждение в Греции "украинской автокефалии"

18:27 29.08.2019 (обновлено: 18:42 29.08.2019)
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© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкВиды Греции. Салоники
Виды Греции. Салоники
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Любая поддержка "новой церкви" Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ) поместными церквами лишь усугубит разделение, раскол и эскалацию ненависти в украинском обществе, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя обсуждение темы "украинской автокефалии" Синодом Элладской православной церкви (ЭПЦ).
Синод, прошедший 26-28 августа, заслушал доклады комиссий, изучавших украинский вопрос, и предоставил главе ЭПЦ архиепископу Иерониму право принять самостоятельно решение по нему. Однако предстоятель Элладской церкви заявил, что не может взять на себя такой ответственности, и предложил рассмотреть данный вопрос на Соборе иерархии – Архиерейском соборе с участием всех митрополитов ЭПЦ. Заседание Собора намечено на октябрь.
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30 июля, 17:00Религия и мировоззрение
Элладская церковь ответила на слова Епифания о признании "новой церкви"
"То, как вопрос о раскольничьей ПЦУ обсуждается Элладской Церковью, конечно, свидетельствует о беспрецедентной остроте данной проблемы, а также оказываемом давлении", - написал в четверг Легойда в своем Telegram-канале. При этом он заметил, что "Русская православная церковь всегда свидетельствовала о том, что важнейшим фактором в этой дискуссии должна быть забота о православных украинцах, чадах канонической Церкви, которые в результате вмешательства Фанара стали преследуемым радикалами большинством".
"Любая поддержка ПЦУ поместными церквами может привести только еще большему разделению внутри украинского общества, усугублению раскола и эскалации ненависти", - отметил представитель РПЦ.
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Этот томос уже сломался. Как раскалываются раскольники на Украине
Так называемая Православная церковь Украины - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная православная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Тем не менее, Константинопольский патриархат настойчиво пытается добиться признания новосозданной структуры в православном мире, особенно от близкой ему Элладской православной церкви. ЭПЦ еще не выработала официальной позиции в отношении ПЦУ. Ряд ее видных представителей, как и многие иерархи других поместных церквей, высказываются за проведение всеправославного совещания по "украинскому вопросу".
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Религия и мировоззрениерелигияЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьГрецияУкраинаВ мире
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