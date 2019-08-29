В РПЦ отреагировали на обсуждение в Греции "украинской автокефалии"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Любая поддержка "новой церкви" Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ) поместными церквами лишь усугубит разделение, раскол и эскалацию ненависти в украинском обществе, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя обсуждение темы "украинской автокефалии" Синодом Элладской православной церкви (ЭПЦ).

Синод, прошедший 26-28 августа, заслушал доклады комиссий, изучавших украинский вопрос, и предоставил главе ЭПЦ архиепископу Иерониму право принять самостоятельно решение по нему. Однако предстоятель Элладской церкви заявил, что не может взять на себя такой ответственности, и предложил рассмотреть данный вопрос на Соборе иерархии – Архиерейском соборе с участием всех митрополитов ЭПЦ. Заседание Собора намечено на октябрь.

"То, как вопрос о раскольничьей ПЦУ обсуждается Элладской Церковью, конечно, свидетельствует о беспрецедентной остроте данной проблемы, а также оказываемом давлении", - написал в четверг Легойда в своем Telegram-канале. При этом он заметил, что "Русская православная церковь всегда свидетельствовала о том, что важнейшим фактором в этой дискуссии должна быть забота о православных украинцах, чадах канонической Церкви, которые в результате вмешательства Фанара стали преследуемым радикалами большинством".

"Любая поддержка ПЦУ поместными церквами может привести только еще большему разделению внутри украинского общества, усугублению раскола и эскалации ненависти", - отметил представитель РПЦ.

Так называемая Православная церковь Украины - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная православная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.