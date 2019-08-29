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РИА Новости

Болтон заявил, что белорусы "все еще хотят независимости"

18:25 29.08.2019
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© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
© REUTERS / BelTA / Nikolai Petrov
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что белорусский народ, по его мнению, все еще "хочет независимости".
Касаясь в беседе с журналистами в четверг в Минске вопроса развития интеграции Белоруссии и России, советник отметил, что суть в том, чего "хочет белорусский народ". "Мне кажется, он все еще хочет независимости", - подчеркнул Болтон.
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"Когда распался Советский Союз и возникли независимые государства, мы твердо заявили и продолжаем заявлять о поддержке США независимости и суверенитета", - сказал Болтон. При этом он заметил, что нации могут выбирать отказ от независимости и суверенитета либо его части, участвовать в союзах. "Но подобные решения должен принимать народ", - подчеркнул советник, отметив, что народ является носителем суверенитета.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что, в частности, стороны договорились разработать "дорожные карты" по интеграции в различных сферах к ноябрю 2019 года, унифицированное законодательство - к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин в июле в Санкт-Петербурге приняли участие в пленарном заседании форума регионов двух стран, состоялась также двусторонняя встреча. По итогам встречи главы государств поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, разработать программу углубления интеграции и "дорожную карту" по ее выполнению.
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Джон БолтонАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияСШАВ мире
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