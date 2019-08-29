США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе

ООН, 29 авг - РИА Новости. США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

"Мы возражаем против наступления, начатого режимом Асада и его союзниками под фальшивым предлогом антитеррористической операции. Мы знаем, как выглядят контртеррористические операции. И хотя мы согласны с тем, что в Идлибе есть проблема террористов, то, что мы наблюдаем, не является борьбой с террористами, а, скорее, оправданием для продолжения жестокой военной кампании против тех, кто отказывается принять режим Асада как он есть", - сказал он на заседании СБ ООН.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.