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РИА Новости
Война в Сирии

США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе

18:21 29.08.2019 (обновлено: 18:22 29.08.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкТехника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik
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Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
ООН, 29 авг - РИА Новости. США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
"Мы возражаем против наступления, начатого режимом Асада и его союзниками под фальшивым предлогом антитеррористической операции. Мы знаем, как выглядят контртеррористические операции. И хотя мы согласны с тем, что в Идлибе есть проблема террористов, то, что мы наблюдаем, не является борьбой с террористами, а, скорее, оправданием для продолжения жестокой военной кампании против тех, кто отказывается принять режим Асада как он есть", - сказал он на заседании СБ ООН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 02:10Война в Сирии
Эрдоган призвал США ускорить создание зоны безопасности в Сирии
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Во вторник на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Идлибе осложнилась настолько, что турецкие военные находятся под угрозой, Анкара примет меры для обеспечения безопасности. Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
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Война в СирииСовет Безопасности ООНБашар АсадСирияРоссияСШАВ мире
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