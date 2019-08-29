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РИА Новости

Билли Айлиш обратилась к поклонникам на русском

18:12 29.08.2019 (обновлено: 18:55 29.08.2019)
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© AFP 2019 / Chris DelmasБилли Айлиш на премии iHeart Radio Music 2019 в Лос-Анджелесе
Билли Айлиш на премии iHeart Radio Music 2019 в Лос-Анджелесе
© AFP 2019 / Chris Delmas
Билли Айлиш на премии iHeart Radio Music 2019 в Лос-Анджелесе. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш обратилась к подписчикам в инстаграме на русском языке после концерта в Москве.
Исполнительница опубликовала две фотографии и написала "спасибо".
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cпасибо

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Накануне Билли Айлиш выступала в России, поэтому не попала на церемонию награждения MTV Video Music Awards. Певица победила в трех номинациях с хитом Bad Guy: "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Прорыв года".
До этого песня занимала первые строчки хит-парадов, включая чарт Billboard, а клип c конца марта посмотрели более 490 миллионов пользователей YouTube.
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Билли АйлишИнстаграмМоскваРоссияСША
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