Билли Айлиш обратилась к поклонникам на русском

Билли Айлиш на премии iHeart Radio Music 2019 в Лос-Анджелесе. Архивное фото

Билли Айлиш на премии iHeart Radio Music 2019 в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш обратилась к подписчикам в инстаграме на русском языке после концерта в Москве.

Исполнительница опубликовала две фотографии и написала "спасибо".

Накануне Билли Айлиш выступала в России, поэтому не попала на церемонию награждения MTV Video Music Awards. Певица победила в трех номинациях с хитом Bad Guy: "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Прорыв года".