Билли Айлиш обратилась к поклонникам на русском

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш обратилась к подписчикам в инстаграме на русском языке после концерта в Москве.
Исполнительница опубликовала две фотографии и написала "спасибо".
Накануне Билли Айлиш выступала в России, поэтому не попала на церемонию награждения MTV Video Music Awards. Певица победила в трех номинациях с хитом Bad Guy: "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Прорыв года".
До этого песня занимала первые строчки хит-парадов, включая чарт Billboard, а клип c конца марта посмотрели более 490 миллионов пользователей YouTube.