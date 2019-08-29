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РИА Новости

Во Владимирской области будут судить мать, чья дочь умерла от побоев

18:10 29.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Жительница Владимирской области предстанет перед судом за то, что избила капризничавшую шестимесячную дочь, после чего малышка умерла, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
По данным СК, в июне прошлого года у 22-летней жительницы города Кольчугино и ее сожителя родилась дочка. Уходом за ребенком в основном занималась мама, что, по ее словам, нередко вызывало у нее усталость и раздражение, когда дочка капризничала.
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"Двадцать шестого декабря 2018 года женщина находилась дома одна с ребенком, девочка стала плакать, в состоянии неприязни мама нанесла новорожденной удар в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
На протяжении последующих дней малышка часто плакала, однако мать, как установило следствие, видя "множественные гематомы на лбу, спине и груди ребенка", не обращалась за помощью ко врачам, а продолжала избивать девочку.
"Утром 29 декабря 2018 года, вновь неадекватно реагируя на капризы малышки, обвиняемая кулаком нанесла девочке удар в живот, повлекший причинение ребенку тяжкого вреда здоровью. Только вечером этого дня, увидев, что ребенок уже закатывает глаза, обвиняемая испугалась и бросилась за помощью к соседке", - информирует следствие.
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Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка в результате полученных телесных повреждений. В отношении матери было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Женщину заключили под стражу. Судебная психиатрическая экспертиза признала обвиняемую, являющуюся воспитанницей коррекционной школы, вменяемой.
"Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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