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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре откроют пятый детский технопарк

18:01 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский технопарк "Кванториум"
Детский технопарк Кванториум
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Детский технопарк "Кванториум" . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Пятый детский технопарк откроется в Ханты-Мансийском автономном округе с началом нового учебного года, сообщает в четверг региональный департамент общественных и внешних связей.
Ранее "Кванториумы" появились в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте и Югорске. Детский технопарк в Радужном в четверг посетила глава региона Наталья Комарова в ходе рабочего визита в город. По данным властей, цель его создания - увеличение охвата школьников программами научно-технической направленности.
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"Образовательная деятельность в "Кванториуме" начнется со 2 сентября в формате коротких образовательных интенсивов, дней открытых дверей, воркшопов. Это позволит юным изобретателям на практике опробовать все предлагаемые направления и впоследствии определиться с наиболее подходящим", - пояснили в департаменте.
По словам губернатора Югры, реализация образовательной программы начнется в январе 2020 года, обучением детей займутся шесть квалифицированных специалистов по ряду направлений: информационные технологии и программирование, робототехника, 3D-прототипирование, геоинформатика, транспортная логистика, технологии интерактивной компьютерной визуализации.
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"Технопарк выполняет задачи нацпроекта "Образование". В Югре это пятый научно-исследовательский центр. Действующие - в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте и Югорске... В течение года технопарк сможет принять около 400 учащихся", - написала на своей странице в Instagram Наталья Комарова, уточнив, что "Кванториум" размещен на территории местного аэропорта.
Помимо стационарных "Кванториумов" в Югре действует один мобильный детский технопарк. Он появился в конце 2018 года в Сургутском районе. Передвижной технопарк дает возможность педагогам выезжать для занятий в отдаленные поселения. Власти автономного округа планируют продолжить работать в этом направлении, включив его летом в региональную программу "Развитие образования".
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругКванториумЮгорскХанты-Мансийский АОСургутХанты-МансийскНефтеюганск
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