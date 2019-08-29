В Югре откроют пятый детский технопарк

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг - РИА Новости. Пятый детский технопарк откроется в Ханты-Мансийском автономном округе с началом нового учебного года, сообщает в четверг региональный департамент общественных и внешних связей.

Ранее "Кванториумы" появились в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте и Югорске. Детский технопарк в Радужном в четверг посетила глава региона Наталья Комарова в ходе рабочего визита в город. По данным властей, цель его создания - увеличение охвата школьников программами научно-технической направленности.

"Образовательная деятельность в "Кванториуме" начнется со 2 сентября в формате коротких образовательных интенсивов, дней открытых дверей, воркшопов. Это позволит юным изобретателям на практике опробовать все предлагаемые направления и впоследствии определиться с наиболее подходящим", - пояснили в департаменте.

По словам губернатора Югры, реализация образовательной программы начнется в январе 2020 года, обучением детей займутся шесть квалифицированных специалистов по ряду направлений: информационные технологии и программирование, робототехника, 3D-прототипирование, геоинформатика, транспортная логистика, технологии интерактивной компьютерной визуализации.

"Технопарк выполняет задачи нацпроекта "Образование". В Югре это пятый научно-исследовательский центр. Действующие - в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте и Югорске... В течение года технопарк сможет принять около 400 учащихся", - написала на своей странице в Instagram Наталья Комарова, уточнив, что "Кванториум" размещен на территории местного аэропорта.