На роботе "Федор" протестируют новую систему возвращения из космоса

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Возвращением корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" с Международной космической станции (МКС) на Землю в начале сентября будет руководить принципиально новая система управления спуском, сообщила в четверг Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").
"Он (генеральный директор РКК "Энергия" Николай Севастьянов - ред.) также подчеркнул значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в РКК "Энергия", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
27 августа, 19:26Сказано в эфире"Наш первый шаг". Эксперт оценил возможности робота "Федора" в космосеРобот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС. Как отметил в эфире радио Sputnik популяризатор космонавтики Виталий Егоров, пока человекоподобный робот несовершенен, но это только первый шаг в развитии робототехники.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Посадка "Союза МС-14" с "Федором" в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.