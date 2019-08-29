Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Менеджер британского певца Эда Ширана прокомментировал информацию о том, что музыкант запишет главную мелодию для саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде No Time To Die, сообщает Music Week.
"Мы познакомились с продюсером картины Барбарой Брокколи в 2017 году в Дублине. Уже тогда они были заинтересованы в сотрудничестве. После этого Дэнни Бойла назначили режиссером, и, вроде, все складывалось, так как Эд принимал участие в его фильме "Вчера". Но потом кинокомпания заменила режиссера. С нами никто не разговаривал, но мы по-прежнему будем рады сотрудничеству", - рассказал менеджер певца Стюарт Кэмп.
Он добавил, что Ширан спрашивает его об этом "каждый день".
"Это, безусловно, то, что он очень хотел бы сделать, но для этого нужно официально стать частью команды", - объяснил Стюарт Кэмп.