Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

"Мы познакомились с продюсером картины Барбарой Брокколи в 2017 году в Дублине. Уже тогда они были заинтересованы в сотрудничестве. После этого Дэнни Бойла назначили режиссером, и, вроде, все складывалось, так как Эд принимал участие в его фильме "Вчера". Но потом кинокомпания заменила режиссера. С нами никто не разговаривал, но мы по-прежнему будем рады сотрудничеству", - рассказал менеджер певца Стюарт Кэмп.