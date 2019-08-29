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РИА Новости

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

17:41 29.08.2019 (обновлено: 18:43 29.08.2019)
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© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
© REUTERS / BelTA / Nikolai Petrov
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
"Эта была очень важная встреча. Мы не пришли к каким-то конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы", - сказал Болтон журналистам по итогам переговоров.
Советник рассказал, что имел продолжительную беседу с президентом Белоруссии, которая продолжалась более двух часов и охватила широкий круг тем, в том числе политику, экономику, вопросы безопасности в регионе и мире.
Он также добавил, что не обсуждал на встрече с Лукашенко вопрос о взаимном восстановлении странами дипломатического присутствия на уровне послов.
"Мы не обсуждали этот вопрос", - сказал Болтон журналистам, напомнив, что между странами были сложные моменты.
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"Нам нужно видеть прогресс в определенных сферах, чтобы иметь прогресс в вопросе восстановления дипломатического представительства (на уровне послов - ред.)", - отметил советник.
Болтон добавил, что не планировал во время текущего приезда в Минск принимать решение по этому вопросу.
Он отметил, что между странами есть определенные противоречия во вопросам соблюдения прав человека, нераспространения оружия, которые необходимо решить. Кроме того, продолжил американский чиновник, были обсуждены вопросы новой геополитической реальности в регионе Восточной Европы, которые надо учитывать для совместной работы.
"Без таких разговоров и дискуссий решение этих (проблемных - ред.) вопросов невозможно", - подчеркнул Болтон.
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Джон БолтонАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
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" Мы не пришли к каким-то конкретным решениям - сказал Болтон" ... Не уболтал, значит...
29 августа, 18:09
Владимир Большаков
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