Больше месяца Михаила Ефремова "внедряли" в трейлер "Ангелов Чарли"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Работа над переделкой трейлера фильма "Ангелы Чарли", в котором лица трех героинь-суперагентов заменены на лицо актера Михаила Ефремова, заняла больше месяца, рассказал РИА Новости создатель ролика, моушн-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску.
Чаушеску в четверг опубликовал ролик на YouTube. Это видео разошлось в соцсетях и Telegram-каналах.
Ранее Чаушеску заменял в трейлере "Терминатора 2" Арнольда Шварценеггера на российского актера Александра Невского.
"Первый ролик был тестом самой программы для создании deepfake-видео, поэтому решил протестировать ее на идее, лежащей на поверхности – добавить Александра Невского в Терминатора. Следующее видео также можно назвать тестовым, что видно по качеству дипфейка, но тут мне понравилась идея совмещения российских актеров с зарубежными фильмами. Увидел трейлер "Ангелов Чарли" и подумал, кто мог бы сыграть каждого из ангелов – конечно же, первой мыслью был Михаил Олегович Ефремов", - сказал РИА Новости Чаушеску.
Михаил Ефремов в комментариях СМИ назвал работу "прикольной нелепицей".
"Еще раз хочу отметить, что искренне уважаю Михаила Олеговича. И очень приятно получить от него любой комментарий. С его комментарием я полностью согласен. Собственно, моей задачей и было создание "прикольной нелепицы", - заявил Чаушеску.
Автор ролика добавил, что очень уважает творчество Ефремова, и "поэтому обидно, что никто никогда бы не увидел его в женском шпионском боевике".
"Времени ушло очень много, почти больше месяца. Технология создания дипфейков очень трудоемкая, особенно если там много различных сцен и действия как в трейлере данного фильма", - сказал агентству Чаушеску.
В России премьера новых "Ангелов Чарли" состоится 14 ноября. Главные роли в фильме исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.