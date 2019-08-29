Больше месяца Михаила Ефремова "внедряли" в трейлер "Ангелов Чарли"

"Первый ролик был тестом самой программы для создании deepfake-видео, поэтому решил протестировать ее на идее, лежащей на поверхности – добавить Александра Невского в Терминатора. Следующее видео также можно назвать тестовым, что видно по качеству дипфейка, но тут мне понравилась идея совмещения российских актеров с зарубежными фильмами. Увидел трейлер "Ангелов Чарли" и подумал, кто мог бы сыграть каждого из ангелов – конечно же, первой мыслью был Михаил Олегович Ефремов", - сказал РИА Новости Чаушеску.