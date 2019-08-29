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РИА Новости

Экс-главу администрации Саркози и других его соратников вызвали в суд

17:39 29.08.2019
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© AFP 2019 / Belga/ Benoit DoppagneКлод Геан
Клод Геан
© AFP 2019 / Belga/ Benoit Doppagne
Клод Геан. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-министра МВД Франции Клода Геана, возглавлявшего администрацию президента страны в бытность Николя Саркози главой государства, и других соратников бывшего французского лидера вызвали в суд по делу об опросах общественного мнения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на документы суда.
Судья во вторник начал процесс по делу о "фаворитизме" и "растрате государственных средств по неосторожности" для Геана и руководителя канцелярии экс-президента Эммануэль Миньон. Бывший советник Саркози, Патрик Бюиссон, основатель консалтинговых компаний Publifact и Publi-Opinion, в свою очередь, подозревается в "сокрытии фаворитизма", "растрате государственных средств" и "злоупотреблении общественным имуществом".
Экс-президент Франции Николя Саркози
19 июня, 15:55РИА Новости
Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции, сообщили СМИ
Кроме того, два бывших сотрудника Саркози – Жан-Мишель Гудар и Жюльен Волпре предстанут перед судом по подозрению в "фаворитизме". При этом политолог Пьер Джакометти, один из создателей компании Giacometti-Peron (ныне No Com), подозревается в "сокрытии фактов фаворитизма".
В 2010 году антикоррупционная ассоциация Anticor направила иск в суд, обвинив Елисейский дворец в фаворитизме после того, как Счетная палата объявила о договоре администрации президента и консалтинговой компании Publifact. Компания приближенного Саркози без объявления тендера получила контракт на проведение опросов общественного мнения, который принес ей три миллиона евро. Изучив иск, следствие пришло к заключению о наличии оснований для проведения расследования, однако осенью 2011 года Апелляционный суд распорядился прекратить расследование из-за судебной неприкосновенности главы государства.
Дело поступило на рассмотрение Кассационного суда. В октябре 2012 года Anticor добавила к нему новую жалобу, обвиняя Елисейский дворец в растрате общественных средств. В декабре 2012 года Кассационный суд (высшая инстанция) отменил решение Апелляционного суда относительно прекращения расследования по этому делу. Согласно постановлению Кассационного суда, "ни одно из положений Конституции не предполагает иммунитета или отсутствия уголовной ответственности членов кабинета президента Республики".
Согласно информации Anticor, Елисейский дворец заказывал интересные для партии "Союз за народное движение" (UMP) опросы о соперниках-социалистах, в том числе о возможных кандидатах в президенты Сеголен Руаяль и экс-главе МВФ Доминике Стросс-Кане. Администрацию президента интересовали и более частные моменты: были заказаны опросы об отношении населения к слухам о женитьбе Саркози на Карле Бруни, о беременности экс-министра юстиции Рашиды Дати, о скандальных каникулах, которые во время "арабской весны" провела в Тунисе глава МИД Мишель Альо-Мари.
Экс-президент Франции Николя Саркози. Март 2015
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ФранцияНиколя СаркозиВ мире
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