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РИА Новости
Рязанская область

Рязанская ОКБ получила международный сертификат ISO

17:37 29.08.2019
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© Fotolia / spotmatikphotoПациент в больнице
Пациент в больнице
© Fotolia / spotmatikphoto
Пациент в больнице. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Международный сертификат по стандартам ISO, который получила рязанская областная клиническая больница, свидетельствует о высоком статусе медучреждения, заявил в четверг в ходе рабочей поездки в ОКБ губернатор Николай Любимов.
Общаясь с коллективом больницы, Любимов отметил, что сертификатом по стандартам ISO 9001:2015 обладают лучшие клиники мира. В России международный сертификат качества имеют немногие медицинские учреждения, в числе которых крупные клиники федерального уровня. Теперь таким знаком качества отмечена ведущая больница Рязанской области.
"Сертификат – это признание высокого статуса медучреждения, знак доверия как в России, так и за рубежом. Работа по новым стандартам позволяет минимизировать врачебные ошибки, повысить качество лечения, а значит, удовлетворенность пациентов медицинским сервисом. Мы придаем огромное значение развитию медицины в Рязанской области, а серьезные изменения в здравоохранении требуют внедрения новых технологий управления. Это даст нам возможность выйти на новый уровень оказания медицинских услуг", – сказал Любимов.
Работа в соответствии со стандартами ISO должна улучшить экономические показатели медучреждения, обеспечить прозрачность его деятельности и повысить престиж медицинской организации в целом.
По информации облправительства, подготовка к сертификации заняла больше года. За это время улучшилось качество профилактических и лечебно-диагностических мероприятий ОКБ, прошло повышение квалификации сотрудников по специальности "Внутренний аудитор системы менеджмента качества по ISO 9001:2015".
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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