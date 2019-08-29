Рязанская ОКБ получила международный сертификат ISO

"Сертификат – это признание высокого статуса медучреждения, знак доверия как в России, так и за рубежом. Работа по новым стандартам позволяет минимизировать врачебные ошибки, повысить качество лечения, а значит, удовлетворенность пациентов медицинским сервисом. Мы придаем огромное значение развитию медицины в Рязанской области, а серьезные изменения в здравоохранении требуют внедрения новых технологий управления. Это даст нам возможность выйти на новый уровень оказания медицинских услуг", – сказал Любимов.