Врачи федеральных медцентров помогут больным детям в городах на Волге и Оке

"Ведущие специалисты по разным направлениям не только системы министерства здравоохранения, но и наши коллеги из других ведомств принимают участие в этой акции. Сама акция "Волна здоровья" - это остановки по ходу следования теплохода в населенных пунктах", - сказала Скворцова на пресс-конференции.