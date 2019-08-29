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РИА Новости

Врачи федеральных медцентров помогут больным детям в городах на Волге и Оке

17:31 29.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Врачи федеральных медицинских центров окажут помощь больным детям в ходе акции "Волна здоровья", теплоход с медиками проплывет по Волге и Оке, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Ведущие специалисты по разным направлениям не только системы министерства здравоохранения, но и наши коллеги из других ведомств принимают участие в этой акции. Сама акция "Волна здоровья" - это остановки по ходу следования теплохода в населенных пунктах", - сказала Скворцова на пресс-конференции.
Она уточнила, что важно, чтобы дети и их родители готовились к приезду специалистов, им следует подготовить выписки и результаты обследований, чтобы врачи могли эффективнее работать.
Теплоход пройдет по маршруту Москва, Дубна, Рыбинск, Плес, Кинешма, Нижний Новгород, Муром, Рязань, Коломна, следует из раздаточных материалов к пресс-конференции.
Министр отметила, что акция уже стала ежегодной. Всего за время ее проведения было проконсультировано более 11 тысяч детей.
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