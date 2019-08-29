США на треть уменьшат число военных в Афганистане после сделки с талибами

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с группировкой "Талибан" останутся около 8,6 тысячи американских военнослужащих.

"Мы сохраним там присутствие, хотя и сократим его существенно… Мы сократим до 8,6 тысячи (военнослужащих), а потом посмотрим", - заявил Трамп в четверг в интервью Fox News Radio

В настоящее время в Афганистане находятся около 13 тысяч военнослужащих США.

В конце прошлой недели Трамп сообщил, что его целью является сокращение численности войск в Афганистане менее 13 тысяч человек и сохранение "очень значительного" присутствия разведки в этой стране.