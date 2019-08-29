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РИА Новости

США на треть уменьшат число военных в Афганистане после сделки с талибами

17:30 29.08.2019
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон американских солдат загружается в военный самолет
Батальон американских солдат загружается в военный самолет
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home
Батальон американских солдат загружается в военный самолет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с группировкой "Талибан" останутся около 8,6 тысячи американских военнослужащих.
"Мы сохраним там присутствие, хотя и сократим его существенно… Мы сократим до 8,6 тысячи (военнослужащих), а потом посмотрим", - заявил Трамп в четверг в интервью Fox News Radio.
В настоящее время в Афганистане находятся около 13 тысяч военнослужащих США.
В конце прошлой недели Трамп сообщил, что его целью является сокращение численности войск в Афганистане менее 13 тысяч человек и сохранение "очень значительного" присутствия разведки в этой стране.
Здание Министерства иностранных дел РФ
28 августа, 16:38РИА Новости
Россия готова выступить гарантом договора между США и талибами
Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных.
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Дональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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