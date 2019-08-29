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РИА Новости

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова

17:26 29.08.2019 (обновлено: 19:03 29.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Нам нужно восстанавливать отраслевую систему оплаты труда, хотя бы в умеренном варианте, с пониманием минимальной фиксированной заработной платы, в том числе в первичном звене", - сказала Скворцова на пресс-конференции.
Она отметила, что должно быть также понимание нормы труда. "Очевидно, что совместительство должно иметь ограничение сверху", - уточнила министр.
Ранее Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения предложила закрепить для врачей первичного звена, врачей общей практики и узких специалистов минимальный уровень заработной платы в 170% от средней по региону.
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