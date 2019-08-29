Глава КЧР: в Теберде открыли парк, на очереди — дом культуры

ЧЕРКЕССК, 29 авг — РИА Новости. В городе-курорте Теберда Карачаево-Черкесии после масштабной реконструкции открылся парк отдыха, в следующем году планируется построить дом культуры, написал глава республики на своей странице в Инстаграм.

По его словам, парк культуры и отдыха, заложенный в Теберде 45 лет назад, давно нуждался в реконструкции.

Теперь в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", на территории более 11 тысяч квадратных метров произведена укладка новой тротуарной плитки, установка скамеек и освещения, детской и спортивной площадок с уличными тренажерами.

"Эта цветущая благоустроенная территория вновь станет излюбленным местом для жителей курортного города и его многочисленных гостей, которые приезжают сюда из разных уголков России, чтобы насладиться чистейшим целебным воздухом и красотой природы", - выразил уверенность Темрезов.

Он также написал о своем решении реконструировать здание кинотеатра также открытого 45 лет назад и построить новое здание дома культуры.