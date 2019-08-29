Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T17:21Z
https://ria.ru/20190829/1558045517.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155804/53/1558045347_0:88:853:568_1036x0_80_0_0_82d0b389eaba144c9d08fd906d72903e.jpg
РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Глава КЧР: в Теберде открыли парк, на очереди — дом культуры

17:21 29.08.2019
37
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГород-курорт Теберда Карачаево-Черкесии
Город-курорт Теберда Карачаево-Черкесии
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 29 авг — РИА Новости. В городе-курорте Теберда Карачаево-Черкесии после масштабной реконструкции открылся парк отдыха, в следующем году планируется построить дом культуры, написал глава республики на своей странице в Инстаграм.
По его словам, парк культуры и отдыха, заложенный в Теберде 45 лет назад, давно нуждался в реконструкции.
Теперь в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", на территории более 11 тысяч квадратных метров произведена укладка новой тротуарной плитки, установка скамеек и освещения, детской и спортивной площадок с уличными тренажерами.

"Эта цветущая благоустроенная территория вновь станет излюбленным местом для жителей курортного города и его многочисленных гостей, которые приезжают сюда из разных уголков России, чтобы насладиться чистейшим целебным воздухом и красотой природы", - выразил уверенность Темрезов.

Он также написал о своем решении реконструировать здание кинотеатра также открытого 45 лет назад и построить новое здание дома культуры.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГород-курорт Теберда Карачаево-Черкесии
Город-курорт Теберда Карачаево-Черкесии
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Город-курорт Теберда Карачаево-Черкесии
100000
Обсудить 0
Карачаево-Черкесская республикаОбщество
Рекомендуем
На уроке в школе
Власти Ленобласти усовершенствуют региональную систему образования
РИА
Новости
Знак процента
Чистый процентный доход Новикомбанка по МСФО в I полугодии вырос на 45%
Пациент в больнице
Рязанская ОКБ получила международный сертификат ISO
Кран в ванной комнате.
В трех районах Ленобласти модернизируют системы водоснабжения
Лента
новостей
Стетоскоп
Врачи федеральных медцентров помогут больным детям в городах на Волге и Оке
Сквер на проспекте Мира в Липецке
Современные интерактивные центры появятся в библиотеках Липецкой области
Дом правительства Московской области
Многодетная семья из Подмосковья стала победителем конкурса "Семья года"
Клод Геан
Экс-главу администрации Саркози и других его соратников вызвали в суд
Интерьер офиса ВЭБ.РФ на улице Воздвиженка
Набсовет ВЭБа обсудит его участие в создании системы маркировки товаров
Сотрудники в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области
В Жуковском появится научный центр мирового уровня
Дорожные работы на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга
Суд отложил дело православной активистки, выступившей против работы Лампаса
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 5 июля 2019
Гейр Педерсен впервые появился в Совбезе ООН после травмы глаза
Логотип Одного театра
Один из крупнейших независимых театров России просит помощи в соцсетях
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин, обвиняемый в призывах к несогласованному митингу 3 августа. 29 августа 2019
Суд в пятый раз за лето назначил Яшину десять суток ареста
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Экономический рост на Украине в данных условиях невозможен, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Лента новостейМолния