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РИА Новости

Трамп рассматривает вопрос остановки военной помощи Украине, сообщили СМИ

17:20 29.08.2019 (обновлено: 18:40 29.08.2019)
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может заблокировать выделение военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, сообщил CNN со ссылкой на источники.
Как утверждают собеседники телеканала, Белый дом уже сообщил об этом ряду ведомств.
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Подчеркивается, что решение президента может встретить противодействие в конгрессе, который ранее ежегодно одобрял выделение денег. При этом скоро должна пройти встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Возможно, президент США определится с позицией по этому вопросу после переговоров с украинским коллегой, сообщает CNN.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на сотрудника администрации, что Трамп попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. Издание отмечает, что пока вопрос находится на рассмотрении, средства заморожены.
В частности, этой проблемой занимаются министр обороны США Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон.
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С 2014 года США уже потратили более миллиарда долларов на помощь Украине по военной линии.
В 2017-м Вашингтон одобрил поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.
Москва неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как этот шаг может привести лишь к эскалации конфликта в Донбассе.
Против поставок оружия на Украину высказывались и европейские политики. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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