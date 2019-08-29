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РИА Новости
Туризм

Почти 400 тысяч туристов из России посетили Дубай с начала года

17:31 29.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. С начала года турпоток из России в Дубай составил примерно 375 тысяч человек, Россия заняла шестое место среди ключевых мировых рынков по числу гостей, посетивших этот эмират, заявил генеральный директор корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим.
"Число иностранных туристов, приехавших в Дубай с начала 2019 года, составило 8,5-8,6 миллиона человек. Из них примерно 375 тысяч гостей приехали из России", - сказал Казим.
По данным департамента туризма Дубая, Россия оказалась на шестой строчке среди стран по числу посещающих Дубай туристов после Индии, Саудовской Аравии, Великобритании, Китая и Омана.
"Если посмотреть в исторической перспективе, то в 2017-2018 годах мы видели увеличение числа туристов из России на несколько десятков процентов, - прокомментировал ситуацию представитель туризма Дубая. - В первой половине 2019 года показатели числа гостей из вашей страны остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, а в июле произошел всплеск. Именно тогда из России приехало на 55% туристов больше, чем в аналогичный период 2018 года".
По словам Казима, всего в 2018 году в Дубае побывало около 16 миллионов человек, что делает его четвертым по популярности туристическим направлением во всем мире.
"Почти 90 миллионов человек побывали в аэропорту Дубая, поэтому он признан одним из самых оживленных в мире", - резюмировал гендиректор.
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