Почти 400 тысяч туристов из России посетили Дубай с начала года

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. С начала года турпоток из России в Дубай составил примерно 375 тысяч человек, Россия заняла шестое место среди ключевых мировых рынков по числу гостей, посетивших этот эмират, заявил генеральный директор корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим.

"Число иностранных туристов, приехавших в Дубай с начала 2019 года, составило 8,5-8,6 миллиона человек. Из них примерно 375 тысяч гостей приехали из России", - сказал Казим.

По данным департамента туризма Дубая, Россия оказалась на шестой строчке среди стран по числу посещающих Дубай туристов после Индии, Саудовской Аравии, Великобритании, Китая и Омана.

"Если посмотреть в исторической перспективе, то в 2017-2018 годах мы видели увеличение числа туристов из России на несколько десятков процентов, - прокомментировал ситуацию представитель туризма Дубая. - В первой половине 2019 года показатели числа гостей из вашей страны остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, а в июле произошел всплеск. Именно тогда из России приехало на 55% туристов больше, чем в аналогичный период 2018 года".

По словам Казима, всего в 2018 году в Дубае побывало около 16 миллионов человек, что делает его четвертым по популярности туристическим направлением во всем мире.