Кандидат на пост премьера Украины назвал задачи для нового правительства

"Перед этим новым правительством стоит самое важное задание – экономический рост. Потому что все проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам надо расти, расти не по 2-3%, а минимум по 5-7%", - заявил Гончарук, выступая в четверг в Раде.

По его словам, для этого стране необходимы для начала "дешевые ресурсы". Гончарук отметил, что необходимо внедрить ипотеку под 12-13% годовых, снизить процентные ставки по кредитам, чтобы запустить производство и строительство. Гончарук также считает, что новому правительству важно изменить имидж Украины в мире и кредитный рейтинг страны.

Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост президент Украины Владимир Зеленский предложил замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.