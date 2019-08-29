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РИА Новости

Кандидат на пост премьера Украины назвал задачи для нового правительства

17:16 29.08.2019 (обновлено: 17:26 29.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Кандидат на пост премьера Украины Алексей Гончарук заявил, что перед новым кабинетом министров стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год.
"Перед этим новым правительством стоит самое важное задание – экономический рост. Потому что все проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам надо расти, расти не по 2-3%, а минимум по 5-7%", - заявил Гончарук, выступая в четверг в Раде.
По его словам, для этого стране необходимы для начала "дешевые ресурсы". Гончарук отметил, что необходимо внедрить ипотеку под 12-13% годовых, снизить процентные ставки по кредитам, чтобы запустить производство и строительство. Гончарук также считает, что новому правительству важно изменить имидж Украины в мире и кредитный рейтинг страны.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост президент Украины Владимир Зеленский предложил замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о лишении депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 17:07РИА Новости
Зеленский рассказал о задачах, которые стоят перед Радой
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