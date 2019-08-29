Эксперты изучают дело врача, обвиняемой в убийстве младенца в Калининграде

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расследование по делу врача Элины Сушкевич продолжается в Калининграде, с привлечением экспертов изучаются изъятые документы по этому делу, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали сотрудники СК России в конце июня этого года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил врача под домашний арест.

"Насколько мне известно, в Калининграде работает следственный комитет, идет расследование этого дела. Все необходимые документы, истории болезни и остальные документы изъяты, изучаются, в том числе с привлечением экспертов. Мы ждем результатов этого расследования", - сказала Скворцова на пресс-конференции.

Как сообщил ранее СК, в ноябре 2018 года в роддом №4 поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, и. о. главврача роддома Елена Белая, которую обвиняют в организации убийства, прогнозируя летальный исход новорожденного, приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения. В понедельник Ленинградский районный суд продлил Белой домашний арест до 14 ноября.

В СК полагают, что Белая привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады из перинатального центра. По версии следствия, предварительно обсудив способ убийства ребенка, Сушкевич по указанию и. о. главврача ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния.