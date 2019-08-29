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РИА Новости

Эксперты изучают дело врача, обвиняемой в убийстве младенца в Калининграде

17:15 29.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Расследование по делу врача Элины Сушкевич продолжается в Калининграде, с привлечением экспертов изучаются изъятые документы по этому делу, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали сотрудники СК России в конце июня этого года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил врача под домашний арест.
"Насколько мне известно, в Калининграде работает следственный комитет, идет расследование этого дела. Все необходимые документы, истории болезни и остальные документы изъяты, изучаются, в том числе с привлечением экспертов. Мы ждем результатов этого расследования", - сказала Скворцова на пресс-конференции.
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Как сообщил ранее СК, в ноябре 2018 года в роддом №4 поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, и. о. главврача роддома Елена Белая, которую обвиняют в организации убийства, прогнозируя летальный исход новорожденного, приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения. В понедельник Ленинградский районный суд продлил Белой домашний арест до 14 ноября.
В СК полагают, что Белая привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады из перинатального центра. По версии следствия, предварительно обсудив способ убийства ребенка, Сушкевич по указанию и. о. главврача ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния.
История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку врачей выступили как калининградские коллеги Сушкевич, так и представители медицинского сообщества со всей страны. Под размещенной в интернете петицией с требованием объективного расследования этого дела подписались уже более 240 тысяч человек.
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