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РИА Новости

Во Вьетнаме жених сыграл свадьбу на похоронах невесты

17:25 29.08.2019 (обновлено: 18:49 29.08.2019)
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Вьетнамец устроил свадьбу на похоронах невесты
Вьетнамец устроил свадьбу на похоронах невесты
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Житель вьетнамского города Хошимин устроил свадьбу на похоронах своей погибшей невесты. Об этом сообщается на портале AsiaOne.
Мужчина по имени Данг Тхиен Ан познакомился с девушкой, когда они учились в Хошиминском техническом университете. Последние два года они работали вместе в Японии. После того как молодые люди решили пожениться, невеста на время вернулась во Вьетнам для подготовки к свадьбе.
Ан увидел 25 августа в фейсбуке видеотрансляцию с места ДТП и заметил на кадрах родственников своей возлюбленной. Он связался с ними и узнал, что девушка погибла в аварии. Мужчина срочно отправился во Вьетнам, так как похороны проходили в тот же день. Он устроил церемонию, во время которой надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией невесты.
"Я хотел столько сделать для тебя, но сегодня могу только это", — сказал Ан, после чего исполнил песню, которую планировал спеть на свадьбе.
Мать жениха рассказала, что он говорил с девушкой за день до трагедии и та спрашивала, какой подарок лучше всего купить для свекрови.
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