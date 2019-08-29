Во Вьетнаме жених сыграл свадьбу на похоронах невесты

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Житель вьетнамского города Хошимин устроил свадьбу на похоронах своей погибшей невесты. Об этом сообщается на портале Житель вьетнамского города Хошимин устроил свадьбу на похоронах своей погибшей невесты. Об этом сообщается на портале AsiaOne

Мужчина по имени Данг Тхиен Ан познакомился с девушкой, когда они учились в Хошиминском техническом университете. Последние два года они работали вместе в Японии. После того как молодые люди решили пожениться, невеста на время вернулась во Вьетнам для подготовки к свадьбе.

Ан увидел 25 августа в фейсбуке видеотрансляцию с места ДТП и заметил на кадрах родственников своей возлюбленной. Он связался с ними и узнал, что девушка погибла в аварии. Мужчина срочно отправился во Вьетнам, так как похороны проходили в тот же день. Он устроил церемонию, во время которой надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией невесты.

"Я хотел столько сделать для тебя, но сегодня могу только это", — сказал Ан, после чего исполнил песню, которую планировал спеть на свадьбе.