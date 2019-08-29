Один из крупнейших независимых театров России просит помощи в соцсетях

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Краснодарский "Один театр" Краснодарский "Один театр" обратился к подписчикам в соцсетях за финансовой поддержкой из-за выросшей вдвое арендной платы, об этом РИА Новости рассказал один из его основателей, актер, режиссер Арсений Фогелев.

"За неделю нам удалось собрать 100 тысяч рублей", - рассказал Фогелев, пояснив, что арендная плата составляет 300 тысяч рублей в месяц, и у театра уже есть долг за два месяца. – Но сезон открылся, люди идут".

© Фото предоставлено администрацией "Одного театра" Зал театра "Один театр" © Фото предоставлено администрацией "Одного театра" Зал театра "Один театр"

Он пояснил, что при стоимости билетов от 300 до 2000 тысяч рублей "в хороший месяц" удается заработать до двух миллионов рублей. Но из этих денег нужно "выплачивать зарплаты сотрудникам, ставить новые спектакли, оплачивать дорогу и проживание приглашенных режиссеров и так далее".

"Один театр" шесть лет занимает помещение на пятом этаже промышленного здания. "Сейчас еще пожарная инспекция склоняет нас к тому, что нужно съезжать. Мы удовлетворяем их претензии, но то, что театр находится на пятом этаже, изменить, естественно не можем. Ведь несколько лет назад нас сюда впустили", - отметил собеседник агентства.

По его словам, театр обратился за помощью к местным властям, но пока другое помещение для коллектива найти не удалось.