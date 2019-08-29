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РИА Новости
Культура

Пригожин прокомментировал скандал с участием Киркорова

17:10 29.08.2019 (обновлено: 17:11 29.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН прокомментировал ругань певца Филиппа Киркорова в адрес организаторов конкурса "Новая волна" на репетиции в Сочи.
По словам Пригожина, организаторы мероприятий часто не ценят время исполнителей.
"Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саундчек и временные рамки для репетиции. От "Металлики" до Майкла Джексона, для всех величайших музыкантов саундчек – святое время. Без него выходить на сцену нельзя".
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин
Продюсер также отметил, что не может давать оценку инциденту на "Новой волне", поскольку не был свидетелем случившегося.

Скандал на "Новой волне"

Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику. При этом он позволил себе некорректные высказывания в адрес организаторов "Новой волны".
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Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым на "Новой волне"
По словам генерального директора конкурса Александра Румянцева, инцидент произошел во время репетиции перед концертом из-за задержек в работе технических служб. Он отметил, что несдержанность певца не повлияла на его выступление.
Представители Киркорова пояснили РИА Новости, что премьеру песни "Лунный гость" готовили на протяжении нескольких месяцев. По их словам, технические службы попали "под горячую руку".
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" проходит в 18-й раз.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийЗвезда в гневе
Звезда в гневе
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Звезда в гневе
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