Директор "Новой волны" прокомментировал скандал с Киркоровым

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Во время своего выступления на концерте Киркоров представил публике новую пенсю "Лунный гость". После этого в СМИ появилось видео, на которых артист во время репетиции нецензурно возмущается из-за возникших накладок со временем.
Директор конкурса отметил, что технические службы отставали по графику. Вместе с тем Румянцев подчеркнул, что Киркоров всегда стремится к безупречным выступлениям.
По словам директора конкурса, артист не сдержался, когда пытался ускорить процесс репетиции, однако в результате он остался всем доволен.
Румянцев добавил, что относится с пониманием к проявлению эмоций артистов.
В свою очередь, в пресс-службе Киркорова рассказали РИА Новости, что технические службы перед репетицией артиста ушли на обед и не выполнили перед этим необходимые требования, что и разозлило Киркорова.
Вчера, 17:05РИА НовостиЗвезда в гневе