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РИА Новости

Директор "Новой волны" прокомментировал скандал с Киркоровым

17:10 29.08.2019 (обновлено: 21:11 29.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на конкурсе "Новая волна - 2019" в Сочи
Певец Филипп Киркоров выступает на конкурсе Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Во время своего выступления на концерте Киркоров представил публике новую пенсю "Лунный гость". После этого в СМИ появилось видео, на которых артист во время репетиции нецензурно возмущается из-за возникших накладок со временем.
Певец Филипп Киркоров выступает на конкурсе Новая волна - 2019 в Сочи
Вчера, 14:29Радио
"Под горячую руку". Чем обернется для Киркорова скандал на "Новой волне"?
Директор конкурса отметил, что технические службы отставали по графику. Вместе с тем Румянцев подчеркнул, что Киркоров всегда стремится к безупречным выступлениям.
По словам директора конкурса, артист не сдержался, когда пытался ускорить процесс репетиции, однако в результате он остался всем доволен.
Румянцев добавил, что относится с пониманием к проявлению эмоций артистов.
В свою очередь, в пресс-службе Киркорова рассказали РИА Новости, что технические службы перед репетицией артиста ушли на обед и не выполнили перед этим необходимые требования, что и разозлило Киркорова.
Звезда в гневе
Вчера, 17:05РИА Новости
Звезда в гневе
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Новая волнаФилипп Киркоров
Популярные комментарии
В этой стране шутам слишком много позволено, к сожалению
29 августа, 18:05
Николай Евгения Сухоручкины
1820003
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