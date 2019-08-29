Директор "Новой волны" прокомментировал скандал с Киркоровым

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

Во время своего выступления на концерте Киркоров представил публике новую пенсю "Лунный гость". После этого в СМИ появилось видео, на которых артист во время репетиции нецензурно возмущается из-за возникших накладок со временем.

Директор конкурса отметил, что технические службы отставали по графику. Вместе с тем Румянцев подчеркнул, что Киркоров всегда стремится к безупречным выступлениям.

По словам директора конкурса, артист не сдержался, когда пытался ускорить процесс репетиции, однако в результате он остался всем доволен.

Румянцев добавил, что относится с пониманием к проявлению эмоций артистов.