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РИА Новости

Большой гидрографический катер "Михаил Казанский" спустили на воду

17:03 29.08.2019 (обновлено: 17:24 29.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочий Выборгского судостроительного завода снимает спуск на воду гидрографического катера-катамарана "Михаил Казанский" в Ленинградской области. 29 августа 2019
Рабочий Выборгского судостроительного завода снимает спуск на воду гидрографического катера-катамарана Михаил Казанский в Ленинградской области. 29 августа 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочий Выборгского судостроительного завода снимает спуск на воду гидрографического катера-катамарана "Михаил Казанский" в Ленинградской области. 29 августа 2019
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" спустили на воду в Выборге, сообщил РИА Новости в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"На предприятии "Выборгский судостроительный завод" состоялась торжественная церемония спуска на воду головного в серии большого гидрографического катера "Михаил Казанский" проекта 23370Г, построенного для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО", - сообщил Дыгало.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочие Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области готовят к спуску на воду гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский"
Рабочие Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области готовят к спуску на воду гидрографический катер-катамаран Михаил Казанский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Рабочие Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области готовят к спуску на воду гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский"
Он также рассказал, что комплекс испытаний катера начнётся в Балтийском море в середине сентября и продлится в течение месяца, после чего катер поступит в состав Балтийского флота для выполнения задач по предназначению в составе гидрографической службы.
Приказом Главкома ВМФ России большому гидрографическому катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.
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Гидрографические катера проекта 23370г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.
Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.
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Игорь ДыгалоБалтийское мореМинистерство обороны РФВыборгский судостроительный заводРоссияБезопасность
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