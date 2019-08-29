Большой гидрографический катер "Михаил Казанский" спустили на воду

Рабочий Выборгского судостроительного завода снимает спуск на воду гидрографического катера-катамарана "Михаил Казанский" в Ленинградской области. 29 августа 2019

Рабочий Выборгского судостроительного завода снимает спуск на воду гидрографического катера-катамарана "Михаил Казанский" в Ленинградской области. 29 августа 2019

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" спустили на воду в Выборге, сообщил РИА Новости в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"На предприятии "Выборгский судостроительный завод" состоялась торжественная церемония спуска на воду головного в серии большого гидрографического катера "Михаил Казанский" проекта 23370Г, построенного для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО", - сообщил Дыгало.

Он также рассказал, что комплекс испытаний катера начнётся в Балтийском море в середине сентября и продлится в течение месяца, после чего катер поступит в состав Балтийского флота для выполнения задач по предназначению в составе гидрографической службы.

Приказом Главкома ВМФ России большому гидрографическому катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге, начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами Главкома ВМФ.

Гидрографические катера проекта 23370г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.