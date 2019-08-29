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РИА Новости

РЖД передали правоохранителям материалы об утечке данных сотрудников

17:03 29.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоезд РЖД
Поезд РЖД
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Поезд РЖД. Архивное фото
ЩЕРБИНКА (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути, сообщил журналистам директор по информационным технологиям Евгений Чаркин.
Ранее СМИ сообщили об утечке в открытые источники персональных данных нескольких десятков тысяч сотрудников РЖД. В пресс-службе компании тогда рассказали РИА Новости о проверке в связи с этим инцидентом и подготовке материалов для передачи в правоохранительные органы.
"Да", - ответил Чаркин на вопрос, направила ли компания материалы в правоохранительные органы.
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"Активно сотрудничаем. Сделано это было в тот же день, как только стало известно об этой ситуации. Мы сейчас очень активно работаем с правоохранителями", - добавил он.
Чаркин не стал вдаваться в детали. "Сейчас проводится расследование, мы точно доберёмся до сути, все поймём и потом (сообщим - ред.)", - заметил он.
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