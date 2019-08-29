РЖД передали правоохранителям материалы об утечке данных сотрудников

ЩЕРБИНКА (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути, сообщил журналистам директор по информационным технологиям Евгений Чаркин.

Ранее СМИ сообщили об утечке в открытые источники персональных данных нескольких десятков тысяч сотрудников РЖД. В пресс-службе компании тогда рассказали РИА Новости о проверке в связи с этим инцидентом и подготовке материалов для передачи в правоохранительные органы.

"Да", - ответил Чаркин на вопрос, направила ли компания материалы в правоохранительные органы.

"Активно сотрудничаем. Сделано это было в тот же день, как только стало известно об этой ситуации. Мы сейчас очень активно работаем с правоохранителями", - добавил он.