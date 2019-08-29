Дзержинск в Нижегородской области получит 66 новых автобусов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Город Дзержинск получит 66 новых автобусов в рамках региональной программы развития транспортной системы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона провел в Дзержинске выездное совещание по вопросам обновления подвижного состава муниципального транспорта и осмотрел первую партию из 20 автобусов, приобретенных для города.

"В прошлом году в ходе поездок в районы региона определились основные болевые точки. Огромное количество жалоб поступило от дзержинцев. И, действительно, ситуация была такая, что захотелось перефразировать выражение "так жить больше нельзя" в "так ездить больше нельзя". Я очень ждал этой поставки автобусов в город химиков", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Современные модернизированные машины модели "Вектор NEXT" оснащены отопителями салона, системой кондиционирования, цифровым тахографом, системой ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями и пандусом для маломобильных пассажиров. Есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются системы оповещения об остановках и электронные табло. Новые автобусы должны выйти в рейс уже в ближайшие дни. За последние лет 10 это первое масштабное приобретение для муниципального предприятия.

"Всего до конца года в Дзержинск поступит 52 автобуса, включая эти 20. Тридцать девять - это автобусы средней вместимости с заниженным полом, а 13 - большие автобусы с низким полом. Это очень важно для пожилых людей, мам с колясками и маломобильных жителей. В следующем году парк пополнят еще 14 машин", - сказал Никитин.

Губернатор рассказал, что 200 автобусов будет закуплено в Нижнем Новгороде.

"Мы начали обновлять автобусный парк в Арзамасе. Туда уже поступили 11 средних автобусов, а вскоре поступят 6 низкопольных автобусов большой вместимости", - добавил Никитин.