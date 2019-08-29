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РИА Новости
Нижегородская область

Дзержинск в Нижегородской области получит 66 новых автобусов

17:00 29.08.2019
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкГлеб Никитин
Глеб Никитин
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Город Дзержинск получит 66 новых автобусов в рамках региональной программы развития транспортной системы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона провел в Дзержинске выездное совещание по вопросам обновления подвижного состава муниципального транспорта и осмотрел первую партию из 20 автобусов, приобретенных для города.
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"В прошлом году в ходе поездок в районы региона определились основные болевые точки. Огромное количество жалоб поступило от дзержинцев. И, действительно, ситуация была такая, что захотелось перефразировать выражение "так жить больше нельзя" в "так ездить больше нельзя". Я очень ждал этой поставки автобусов в город химиков", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Современные модернизированные машины модели "Вектор NEXT" оснащены отопителями салона, системой кондиционирования, цифровым тахографом, системой ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями и пандусом для маломобильных пассажиров. Есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются системы оповещения об остановках и электронные табло. Новые автобусы должны выйти в рейс уже в ближайшие дни. За последние лет 10 это первое масштабное приобретение для муниципального предприятия.
"Всего до конца года в Дзержинск поступит 52 автобуса, включая эти 20. Тридцать девять - это автобусы средней вместимости с заниженным полом, а 13 - большие автобусы с низким полом. Это очень важно для пожилых людей, мам с колясками и маломобильных жителей. В следующем году парк пополнят еще 14 машин", - сказал Никитин.
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Губернатор рассказал, что 200 автобусов будет закуплено в Нижнем Новгороде.
"Мы начали обновлять автобусный парк в Арзамасе. Туда уже поступили 11 средних автобусов, а вскоре поступят 6 низкопольных автобусов большой вместимости", - добавил Никитин.
Как отметил глава региона, модернизация проводится в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области". "Важным условием участия в программе было повышение эффективности работы транспортных предприятий", - подчеркнул губернатор.
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Нижегородская областьГлеб НикитинДзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьОбщество
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