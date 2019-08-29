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РИА Новости

Израиль обвинил Иран в попытках выпускать в Ливане высокоточные ракеты

16:58 29.08.2019 (обновлено: 17:22 29.08.2019)
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© AP Photo / Dan BaliltyЗапуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол
© AP Photo / Dan Balilty
Запуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол" . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Израильские военные обвинили Иран и союзное ему движение "Хезболлах" в возобновлении после череды неудач попыток наладить производство ракет повышенной точности на территории Ливана.
Армейская пресс-служба в четверг назвала имена трех иранцев и одного ливанца, ответственных за тайную программу, и предупредила о возможных последствиях такой деятельности для всей соседней страны.
"На протяжении последних нескольких месяцев Иран и "Хезболлах" активизировали усилия по налаживанию выпуска точного ракетного вооружения в Ливане, пытаясь построить производственные и модернизационные мощности в различных районах страны", - сказано в материалах израильских военных.
На брифинге для иностранных журналистов один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус признал, что возможностей производить оружие повышенной точности у "Хезболлах" все еще нет, и движение ливанских шиитов, с которым Израиль воевал в 2006 году, по-прежнему полагается на арсенал из более чем ста тысяч обычных реактивных снарядов.
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В рассекреченных и разосланных в СМИ материалах говорится, что первоначально, в 2013-2015 годах, Иран пытался завозить в Ливан готовые точные ракеты транзитом через Сирию, используя хаос гражданской войны. "Большинство таких попыток были сорваны атаками, которые приписываются Израилю", - говорят военные, признавшие в прошлом ответственность за сотни авиаударов по соседней стране.
К 2016-2018 году израильтяне относят первые попытки союзников по "шиитской оси" наладить "на месте" производство оружия из компонентов, доставляемых из Ирана в Ливан по воздуху, морем и сушей. Военные говорят, что эта затея также не увенчалась успехом, однако сейчас, по их данным, иранцы и "Хезболлах" пытаются повторить попытку.
Израильтяне назвали имена нынешних руководителей ракетного проекта. Трое из них, Мохаммед Хосейн-Зада Хеджази, Маджид Нуаб и Али Асрар Нурузи, служат в иранском Корпусе стражей исламской революции, четвертый, Фуад Шукр, представляет "Хезболлах", следует из материалов армейской пресс-службы.
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"Вместе они являются частью иранской сети по производству точных боеприпасов в Ливане. Своей деятельностью они ставят под угрозу безопасность Ливана и используют местное гражданское население в качестве живого щита", - сказал Конрикус.
"Это происходит внутри Ливана, несмотря на то, что Израиль по официальным и закрытым каналам предупреждал это государство и пытался привлечь его внимание к происходящему", - добавил он, отказавшись конкретизировать, какие действия намерены предпринять израильтяне.
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ХезболлаИранИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Молодцы, военные. Проявляют бдительность по отношению к врагам. Хорошая разведка.
29 августа, 21:40
MMoroz
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