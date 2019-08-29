Осужденного украинца Сущенко привезли из колонии в Москву, заявили в ОНК

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Роман Сущенко доставлен из колонии в московское СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

С чем это связано, официальных комментариев нет.

"Осужденного за шпионаж украинца Романа Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово", — сказал Мельников, не уточняя детали.

Кроме того, ранее депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил об этапировании в "Лефортово" Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Защита Сенцова эту информацию подтвердить, однако, не смогла.

СМИ предполагают, что в Москву фигурантов громких уголовных дел переводят в преддверии готовящегося обмена между Россией и Украиной.

О задержании Сущенко, которого ФСБ России назвала кадровым военным разведчиком Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске.