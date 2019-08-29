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РИА Новости

Осужденного украинца Сущенко привезли из колонии в Москву, заявили в ОНК

16:58 29.08.2019 (обновлено: 18:47 29.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоман Сущенко
Роман Сущенко
© РИА Новости / Илья Питалев
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Роман Сущенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Роман Сущенко доставлен из колонии в московское СИЗО "Лефортово", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
С чем это связано, официальных комментариев нет.

"Осужденного за шпионаж украинца Романа Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово", — сказал Мельников, не уточняя детали.

Кроме того, ранее депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил об этапировании в "Лефортово" Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Защита Сенцова эту информацию подтвердить, однако, не смогла.
СМИ предполагают, что в Москву фигурантов громких уголовных дел переводят в преддверии готовящегося обмена между Россией и Украиной.
О задержании Сущенко, которого ФСБ России назвала кадровым военным разведчиком Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.
Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске.
В июне прошлого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал. Позднее Верховный суд России утвердил этот приговор, после чего он вступил в силу.
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Задержание украинца Романа СущенкоРоман СущенкоОНКМоскваРоссияУкраинаПроисшествия
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